Лукашенко: Вы же [Запад] развяжете третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас с россиянами?
15:20 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Запад от попыток развязать третью мировую войну и предложил начать диалог до того, как будет пройдена точка невозврата.
"Вы же [страны Запада] развяжете третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей, а если будут - это не вы. Поэтому успокойтесь. И давайте пока мы все это терпеливо переносим, сядем за стол переговоров и начнем говорить о том, как выйти из этого положения, потому что увязнем настолько, что обратно пути не будет", - заявил в понедельник белорусский лидер на встрече с журналистами и представителями общественности.
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