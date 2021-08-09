BioNTech ожидает доход от продажи антиковидной вакцины в 15,9 млрд евро
15:45 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германская компания BioNTech ("Бионтек"), которая совместно с американским партнером Pfizer ("Пфайзер") разработала вакцину от коронавируса Comirnaty ("Комирнати"), рассчитывает, что доход от продаж препарата в 2021 году может составить 15,9 млрд евро. Об этом говорится в распространенном в понедельник финансовом отчете фирмы из Майнца.
По его информации, на текущий год BioNTech повысила прогноз продаж вакцины Comirnaty с 12,4 млрд евро до 15,9 млрд евро. В компании пояснили, что такие ожидания основаны на подписанных в настоящее время контрактах на поставку около 2,2 млрд доз препарата в 2021 году и более одного млрд доз в 2022 году.
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