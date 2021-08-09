Лукашенко высказался по поводу размещения войск РФ и ядерного оружия

16:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские Вооруженные силы будут размещены в республике в случае угрозы развязывания новой мировой войны, при этом в настоящее время в создании в стране российских баз нет необходимости.

"Если будет нужно, то тут не просто будет база, тут все Вооруженные силы Российской Федерации будут размещены. Если нужно. При каких условиях? - В случае опасности развязывания новой мировой войны. <...> Сейчас России тратить деньги и создавать здесь базы? Какой смысл?" - сказал Лукашенко в понедельник на встрече с журналистами и представителями общественности.

"Сейчас России тратить деньги и создавать здесь базы - какой смысл? Я бы был заинтересован, если бы здесь были размещены какие-то серьезные ракетные установки. Но их нельзя к театру военных действий непосредственно подвезти - прямо в огород натовцам, - потому что они будут обстреляны из самого обычного оружия, и ракет не надо против них. Поэтому никогда Россия сюда не передвинет, тем более ядерные боеголовки, так как они будут под обстрелом непосредственно с территорий Польши и Литвы," - сказал Лукашенко.

