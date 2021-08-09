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НОВОСТИ

Молдавия отозвала своего посла из России

16:11 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Молдавии отозвало посла в России Владимира Головатюка. "Предложение об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в РФ одобрено", - заявила премьер Наталья Гаврилица на заседании правительства в понедельник.

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