Путин дал поручение увеличить российскую группу пожарных, работающих в Греции

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"В связи с экстренным обращением правительства Греции президент России Владимир Путин дал указание об увеличении российской группировки, занимающейся тушением пожаров в центральных районах Греческой Республики", - отметил в Кремле.