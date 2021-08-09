Алгоритмы распознавания лиц VisionLabs признаны лучшими в мире для использования в аэропортах

16:49

Компания VisionLabs, входящая в экосистему Сбера и один из мировых лидеров в области компьютерного зрения и машинного обучения, в конкурсе применения алгоритмов распознавания лиц в аэропортах для беспаспортного обслуживания признана лучшей в мире.

В тестировании, проведенном Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST), в рамках испытания алгоритмов по сценарию “путешествие без паспорта” были рассмотрены две позиции: прохождение паспортного контроля и посадка в самолет по биометрии.

Рейтинг NIST — главный отраслевой бенчмарк в области распознавания лиц, в этой области решение VisionLabs стало лучшим в общем зачете по трём тестам («посадка в самолёт по нескольким фото», «посадка в самолёт по одному фото», «прохождение паспортного контроля по одному фото») и показало высокую точность распознавания.

Проведенные испытания основаны на возможностях применения биометрии в аэропортах, так как позволяют идентифицировать пассажиров с помощью фотографий нескольких сотен пассажиров, забронировавших место в аэротранспорте. Также биометрия поможет упростить прохождение пограничного контроля.

Как показывают исследования, алгоритмы VisionLabs эффективно справляются не только с постановочными фото, а также фото с неконтролируемыми условиями, когда человек смотрит не прямо в камеру, а, к примеру, в сторону, к тому же они прекрасно работают с фотографиями разных демографических групп, что особенно важно при использовании технологии в международных аэропортах.

Всего для участия в конкурсе были выбраны топ-29 команд из ежегодного зачёта по идентификации, среди которых SenseTime, DeepGlint, Microsoft, NEC и другие.