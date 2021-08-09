ФАС, по поручению Путина, будет следить за ценами на продукты в торговых сетях

17:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин дал поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) осуществлять мониторинг ценообразования на продукты, реализуемые через торговые сети. Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства.

"ФАС России обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети", - говорится в перечне поручений, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.