0
0
159
НОВОСТИ

ФАС, по поручению Путина, будет следить за ценами на продукты в торговых сетях

17:05 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин дал поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) осуществлять мониторинг ценообразования на продукты, реализуемые через торговые сети. Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства.

"ФАС России обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети", - говорится в перечне поручений, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 09.08.2021
Памятник русскому генералу Николаю Броку торжественно открыли в Болгарии
0
17
18:20 09.08.2021
Чтобы помешать выборам в Госдуму, Запад использует международные организации - Лавров
0
47
18:00 09.08.2021
Представители ЦИК РФ срочно отправились в Петербург с проверкой
0
91
17:26 09.08.2021
Нужно вернуться к соревнованиям, альтернативным Олимпиаде - Баженов
0
137
17:20 09.08.2021
Белоруссия не будет вводить никаких санкций в отношении Украины - Лукашенко
0
151
17:15 09.08.2021
Гансек ОДКБ: Афганистан все больше погружается в хаос...
0
151
17:00 09.08.2021
Путин поручил завозить больше продуктов из стран СНГ, чтобы стабилизировать цены
0
186
16:49 09.08.2021
Алгоритмы распознавания лиц VisionLabs признаны лучшими в мире для использования в аэропортах
0
170
16:30 09.08.2021
Путин дал поручение увеличить российскую группу пожарных, работающих в Греции
0
203
16:11 09.08.2021
Молдавия отозвала своего посла из России
0
273

Возврат к списку