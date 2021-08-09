ФАС, по поручению Путина, будет следить за ценами на продукты в торговых сетях
17:05 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин дал поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) осуществлять мониторинг ценообразования на продукты, реализуемые через торговые сети. Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства.
"ФАС России обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети", - говорится в перечне поручений, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.
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