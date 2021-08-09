Путин поручил завозить больше продуктов из стран СНГ, чтобы стабилизировать цены

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин дал поручение в рамках стабилизации цен на продукты увеличить ввоз в РФ сельхозпродукции из стран СНГ. Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства и опубликовано в соответствующем перечне на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в документе.