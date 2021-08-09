Белоруссия не будет вводить никаких санкций в отношении Украины - Лукашенко

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия не будет вводить никаких санкций в отношении Украины. Об этом заявил в понедельник глава Белоруссии Александр Лукашенко в "Большом разговоре с президентом" с участием около трехсот представителей белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистов.

"С нашей стороны никаких мы санкций в отношении вас (Украины - прим. ТАСС) вводить не собираемся. Если бы мы хотели вас поставить на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом [России Владимиром] Путиным", - сказал глава Белоруссии, отвечая на соответствующий вопрос украинского журналиста.