Белоруссия не будет вводить никаких санкций в отношении Украины - Лукашенко
17:20 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия не будет вводить никаких санкций в отношении Украины. Об этом заявил в понедельник глава Белоруссии Александр Лукашенко в "Большом разговоре с президентом" с участием около трехсот представителей белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистов.
"С нашей стороны никаких мы санкций в отношении вас (Украины - прим. ТАСС) вводить не собираемся. Если бы мы хотели вас поставить на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом [России Владимиром] Путиным", - сказал глава Белоруссии, отвечая на соответствующий вопрос украинского журналиста.
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