Нужно вернуться к соревнованиям, альтернативным Олимпиаде - Баженов
17:26 09.08.2021
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Фото Максима Манюрова
«На примере Токийской Олимпиады мы видим, как событие, призванное объединять мировые державы и быть примером этичного спортивного поведения, превратилось в источник раздора и скандалов. Возникла потребность в проведении честных спортивных игр без возможности красть чужие победы, притворяясь женщиной, или жульничать с «терапевтическими исключениями», как это происходит с американскими гимнастками. Итогом затянувшегося прессинга в отношении российского спорта может стать решение о проведении масштабных и альтернативных Олимпиаде спортивных соревнований, подобных Играм Доброй Воли 1986 года» - заявил телеведущий.
Особое внимание лидер Общественного движения уделил предвзятому отношению и политике двойных стандартов, применяемых к российской сборной.
По его мнению, «Если спортсмену дается необоснованное преимущество, основанное на сексуальной ориентации, принадлежности к команде той или иной страны, или еще каком-то признаке, лежащем вне плоскости спортивной борьбы, то такое соревнование в глазах болельщиков перестает быть легитимным. Может быть, хватит дискриминировать российский спорт? Россия не может выступать соучастником политики, ведущей к последовательному уничтожению мирового спорта высоких достижений».
Напоминаем: впервые Игры Доброй Воли состоялись в июле 1986 года в Москве (СССР), на соревновании было побито шесть мировых рекордов. В играх приняло участие более 3000 спортсменов из 79 стран. Были разыграли 182 золотые медали в 18 видах спорта.
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