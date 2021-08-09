0
0
131
НОВОСТИ

Нужно вернуться к соревнованиям, альтернативным Олимпиаде - Баженов

17:26 09.08.2021

17272.jpg
Фото Максима Манюрова
Лидер Общественного движения Тимофей Баженов прокомментировал итоги летних Олимпийских игр, проходивших в Токио, и предложил возродить практику альтернативных спортивных состязаний, таких как Игры Доброй Воли, проходившие в Москве с 5 по 20 июля в 1986 году. 

«На примере Токийской Олимпиады мы видим, как событие, призванное объединять мировые державы и быть примером этичного спортивного поведения, превратилось в источник раздора и скандалов. Возникла потребность в проведении честных спортивных игр без возможности красть чужие победы, притворяясь женщиной, или жульничать с «терапевтическими исключениями», как это происходит с американскими гимнастками. Итогом затянувшегося прессинга в отношении российского спорта может стать решение о проведении масштабных и альтернативных Олимпиаде спортивных соревнований, подобных Играм Доброй Воли 1986 года» - заявил телеведущий.

Особое внимание лидер Общественного движения уделил предвзятому отношению и политике двойных стандартов, применяемых к российской сборной.

По его мнению, «Если спортсмену дается необоснованное преимущество, основанное на сексуальной ориентации, принадлежности к команде той или иной страны, или еще каком-то признаке, лежащем вне плоскости спортивной борьбы, то такое соревнование в глазах болельщиков перестает быть легитимным. Может быть, хватит дискриминировать российский спорт? Россия не может выступать соучастником политики, ведущей к последовательному уничтожению мирового спорта высоких достижений».

 Напоминаем: впервые Игры Доброй Воли состоялись в июле 1986 года в Москве (СССР), на соревновании было побито шесть мировых рекордов. В играх приняло участие более 3000 спортсменов из 79 стран. Были разыграли 182 золотые медали в 18 видах спорта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 09.08.2021
Памятник русскому генералу Николаю Броку торжественно открыли в Болгарии
0
17
18:20 09.08.2021
Чтобы помешать выборам в Госдуму, Запад использует международные организации - Лавров
0
47
18:00 09.08.2021
Представители ЦИК РФ срочно отправились в Петербург с проверкой
0
91
17:20 09.08.2021
Белоруссия не будет вводить никаких санкций в отношении Украины - Лукашенко
0
151
17:15 09.08.2021
Гансек ОДКБ: Афганистан все больше погружается в хаос...
0
151
17:05 09.08.2021
ФАС, по поручению Путина, будет следить за ценами на продукты в торговых сетях
0
166
17:00 09.08.2021
Путин поручил завозить больше продуктов из стран СНГ, чтобы стабилизировать цены
0
186
16:49 09.08.2021
Алгоритмы распознавания лиц VisionLabs признаны лучшими в мире для использования в аэропортах
0
170
16:30 09.08.2021
Путин дал поручение увеличить российскую группу пожарных, работающих в Греции
0
203
16:11 09.08.2021
Молдавия отозвала своего посла из России
0
273

Возврат к списку