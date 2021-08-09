Представители ЦИК РФ срочно отправились в Петербург с проверкой
18:00 09.08.2021 Источник: Интерфакс
Представители Центризбирком России в срочном порядке выехали в Санкт-Петербург для проведения проверки избирательной кампании в городе в связи с поступающими обращениями, в частности, с жалобой певицы Татьяны Булановой, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"В Санкт-Петербург срочно выехали представители ЦИК России, чтобы собрать все необходимую информацию для полноты и объективности картины. Это поможет сделать нашу позицию более точной, а решения - взвешенными", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в понедельник.
"Я хотела бы с учетом того публичного резонанса, который есть, ответить на открытое обращение Булановой (...). Уважаемая Татьяна (...), если вы решили пойти на выборы и обратились в ЦИК, хочу предварительно сказать. Я согласна с вами, с вашей озабоченностью по поводу того, что происходит в Санкт-Петербурге во время избирательного процесса. Но не могу никак согласиться с тем, что это все проходит за спиной губернатора, и он об этом не знает. Это не так", - отметила Памфилова.
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