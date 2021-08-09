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Чтобы помешать выборам в Госдуму, Запад использует международные организации - Лавров

18:20 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада пытаются использовать международные структуры, в частности Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чтобы помешать проведению выборов в Госдуму. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии федерального штаба общественной поддержки партии "Единая Россия".

"Вы видите, что к нашим внутренним делам, особенно к выборам, сейчас проявляется особое внимание за рубежом, прежде всего среди наших западных партнеров. Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов, использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и того Бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека", - сказал он.

"Мы знаем, что готовятся и дополнительные шаги, в том числе заранее [страны Запада] хотят подготовить почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов. Мы за этим следим, конечно же, и будем делать соответствующие выводы и принимать соответствующие меры", - подчеркнул Лавров.

Лавров отметил, что партия "Единая Россия" активно занимается международными делами. "Наши выборы - наше внутреннее дело. У нас есть конституция, законы, процедуры, механизмы обеспечения объективного подсчета голосов", - добавил он.

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