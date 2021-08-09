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Памятник русскому генералу Николаю Броку торжественно открыли в Болгарии

18:30 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Памятник герою Русско-турецкой войны генералу Николаю Броку (1839-1919) торжественно открыли в понедельник в освобожденном им городе Пазарджик.

Как сообщает корр. ТАСС с места событий, в церемонии приняла участие посол России Элеонора Митрофанова, экс- президент Болгарии (2002-2012) Георгий Пырванов, главы местных администраций, политики, общественные деятели, горожане. Освятил памятник митрополит Пловдивский Николай. Командир Совместного командования специальных операций генерал-майор Явор Матеев принял почетный караул, построенный в честь русского героя.

"Памятник генералу Николаю Броку - это памятник всем тем, кто отдал свою жизнь за свободу отечества", - сказал митрополит Николай, освятив памятник.


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