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Шмелева назвала дискриминацией допуск студентов к очным занятиям по принципу вакцинации

19:10 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принудительная вакцинация студентов от коронавируса для допуска их к обучению в очной форме является дискриминацией определенных категорий студентов, заявила в понедельник в ходе открытия штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" в Москве руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, которая входит в пятерку списка партии на выборах в Госдуму.

"Я считаю, что принудительно студентов прививать нельзя и вообще ничто принудительное не может сработать эффективно. Чтобы ситуация была эффективна и безопасна для всех, надо собираться с союзом ректоров и с министерством и обсуждать. Мы против такого подхода, это дискриминация определенных категорий студентов", - сказала Шмелева, отвечая на вопрос об отношении к инициативе введения ограничений на посещение не вакцинированными студентами очных занятий.

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