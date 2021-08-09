Шмелева назвала дискриминацией допуск студентов к очным занятиям по принципу вакцинации

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принудительная вакцинация студентов от коронавируса для допуска их к обучению в очной форме является дискриминацией определенных категорий студентов, заявила в понедельник в ходе открытия штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" в Москве руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, которая входит в пятерку списка партии на выборах в Госдуму.



"Я считаю, что принудительно студентов прививать нельзя и вообще ничто принудительное не может сработать эффективно. Чтобы ситуация была эффективна и безопасна для всех, надо собираться с союзом ректоров и с министерством и обсуждать. Мы против такого подхода, это дискриминация определенных категорий студентов", - сказала Шмелева, отвечая на вопрос об отношении к инициативе введения ограничений на посещение не вакцинированными студентами очных занятий.



