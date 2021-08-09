0
0
94
НОВОСТИ

В отношении "ключевых секторов экономики" Белоруссии Канада вводит санкции

19:20 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канада анонсировала новый пакет экономических санкций против Белоруссии в связи с "грубым и систематическим нарушением прав человека в стране". Об этом говорится в заявлении главы МИД Канады Марка Гарно, размещенном в понедельник на сайте канадского правительства.

В документе говорится, что секторальные санкции коснутся, в частности, нефтепродуктов и продукции калийной промышленности Белоруссии. С помощью новых мер Канада рассчитывает ограничить деятельность ключевых секторов белорусской экономики и "свести к минимуму доступ белорусских государственных субъектов к международным финансам".

В заявлении подчеркнули, что ввод санкций обусловлен тем, что власти Белоруссии отказываются вести конструктивный диалог и не демонстрируют готовность искать мирное и демократическое разрешение кризиса. В документе также говорится, что действия Канады являются проявлением солидарности со странами-партнерами.

Ранее в понедельник Великобритания ввела новый пакет экономических, торговых и авиационных санкций против правительства Белоруссии. Также указ о расширении введенных ранее санкций в отношении Белоруссии подписал президент США Джо Байден.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:24 09.08.2021
Собянин, Шойгу и Лавров открыли общественный штаб ЕР в Москве
0
99
19:10 09.08.2021
Шмелева назвала дискриминацией допуск студентов к очным занятиям по принципу вакцинации
0
122
18:30 09.08.2021
Памятник русскому генералу Николаю Броку торжественно открыли в Болгарии
0
171
18:20 09.08.2021
Чтобы помешать выборам в Госдуму, Запад использует международные организации - Лавров
0
176
18:00 09.08.2021
Представители ЦИК РФ срочно отправились в Петербург с проверкой
0
238
17:26 09.08.2021
Нужно вернуться к соревнованиям, альтернативным Олимпиаде - Баженов
0
244
17:20 09.08.2021
Белоруссия не будет вводить никаких санкций в отношении Украины - Лукашенко
0
245
17:15 09.08.2021
Гансек ОДКБ: Афганистан все больше погружается в хаос...
0
257
17:05 09.08.2021
ФАС, по поручению Путина, будет следить за ценами на продукты в торговых сетях
0
254
17:00 09.08.2021
Путин поручил завозить больше продуктов из стран СНГ, чтобы стабилизировать цены
0
312

Возврат к списку