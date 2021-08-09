В отношении "ключевых секторов экономики" Белоруссии Канада вводит санкции
19:20 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В документе говорится, что секторальные санкции коснутся, в частности, нефтепродуктов и продукции калийной промышленности Белоруссии. С помощью новых мер Канада рассчитывает ограничить деятельность ключевых секторов белорусской экономики и "свести к минимуму доступ белорусских государственных субъектов к международным финансам".
В заявлении подчеркнули, что ввод санкций обусловлен тем, что власти Белоруссии отказываются вести конструктивный диалог и не демонстрируют готовность искать мирное и демократическое разрешение кризиса. В документе также говорится, что действия Канады являются проявлением солидарности со странами-партнерами.
Ранее в понедельник Великобритания ввела новый пакет экономических, торговых и авиационных санкций против правительства Белоруссии. Также указ о расширении введенных ранее санкций в отношении Белоруссии подписал президент США Джо Байден.
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