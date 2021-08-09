Западу не удастся оторвать Белоруссию от России - Лукашенко
20:10 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я хочу просто пожелать, чтобы наши иностранные представители, которые здесь присутствуют, если у них есть что-то человеческое, попытались бы вникнуть и понять, что было и что здесь происходит, или хотя бы просто не мешали нам. Не мешайте. Если у вас есть интерес, давайте сотрудничать, если нет интереса, то отойдите в сторонку и не мешайте. Вы нас все равно не оторвете от России и не склоните на свою сторону", - сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, Минск до выборов в августе прошлого года демонстрировал готовность к сотрудничеству с западными партнерами, и они эту готовность принимали. "Почему вы вдруг обезумили на Западе? - продолжил президент. - Мы же нормальные с вами имели отношения, и была перспектива выстраивать эти отношения. Но вы же сами все угробили собственными руками".
НОВОСТИ
- 21:20 09.08.2021
- Из-за неисправности Тауэрский мост в Лондоне застыл в открытом положении - СМИ
- 21:10 09.08.2021
- Опрос: За сохранение ограничений для не привитых от COVID-19 выступают более 50% немцев
- 20:20 09.08.2021
- Российские полисы обязательного медицинского страхования начали оформлять в ДНР
- 19:24 09.08.2021
- Собянин, Шойгу и Лавров открыли общественный штаб ЕР в Москве
- 19:20 09.08.2021
- В отношении "ключевых секторов экономики" Белоруссии Канада вводит санкции
- 19:10 09.08.2021
- Шмелева назвала дискриминацией допуск студентов к очным занятиям по принципу вакцинации
- 18:30 09.08.2021
- Памятник русскому генералу Николаю Броку торжественно открыли в Болгарии
- 18:20 09.08.2021
- Чтобы помешать выборам в Госдуму, Запад использует международные организации - Лавров
- 18:00 09.08.2021
- Представители ЦИК РФ срочно отправились в Петербург с проверкой
- 17:26 09.08.2021
- Нужно вернуться к соревнованиям, альтернативным Олимпиаде - Баженов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать