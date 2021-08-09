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НОВОСТИ

Западу не удастся оторвать Белоруссию от России - Лукашенко

20:10 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западным странам не удастся оторвать Белоруссию от России и склонить ее на свою сторону. Об этом заявил в понедельник белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности.

"Я хочу просто пожелать, чтобы наши иностранные представители, которые здесь присутствуют, если у них есть что-то человеческое, попытались бы вникнуть и понять, что было и что здесь происходит, или хотя бы просто не мешали нам. Не мешайте. Если у вас есть интерес, давайте сотрудничать, если нет интереса, то отойдите в сторонку и не мешайте. Вы нас все равно не оторвете от России и не склоните на свою сторону", - сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, Минск до выборов в августе прошлого года демонстрировал готовность к сотрудничеству с западными партнерами, и они эту готовность принимали. "Почему вы вдруг обезумили на Западе? - продолжил президент. - Мы же нормальные с вами имели отношения, и была перспектива выстраивать эти отношения. Но вы же сами все угробили собственными руками".

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