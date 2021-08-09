Опрос: За сохранение ограничений для не привитых от COVID-19 выступают более 50% немцев
21:10 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В опросе, проводившемся с 6 по 8 августа, приняли участие 5 002 человека. По его данным, 55% респондентов поддерживают сохранение существующих ограничений для граждан, не сделавших прививку против коронавируса. При этом 39% опрошенных высказали противоположную точку зрения.
В июле руководитель Ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун не исключил, что не привитым от коронавируса в Германии придется столкнуться с серьезными ограничениями в случае роста числа новых случаев заражения. Он подчеркнул, что власти обязаны защищать здоровье граждан и в случае высоких темпов распространения коронавируса, несмотря на развитую концепцию тестирования, непривитым придется ограничить контакты. Против предложения главы офиса канцлера уже выступил ряд немецких политиков, включая лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета.
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