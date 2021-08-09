Из-за неисправности Тауэрский мост в Лондоне застыл в открытом положении - СМИ
21:20 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее информации, в результате инцидента в разных частях города возникли серьезные заторы.
Лондонская полиция написала на своей странице в "Твиттере", что движение по мосту мост приостановлено из-за "технической неисправности", и рекомендовала выбирать пути объезда.
Аналогичный инцидент произошел в августе 2020 года. Тогда специалистам потребовалось более полутора часов, чтобы решить проблему.
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