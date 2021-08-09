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Из-за неисправности Тауэрский мост в Лондоне застыл в открытом положении - СМИ

21:20 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение по Тауэрскому мосту в Лондоне оказалось в понедельник парализовано после того, как конструкция застыла в открытом положении при проходе высокого судна. Об этом сообщила вещательная корпорация Би- би-си.

По ее информации, в результате инцидента в разных частях города возникли серьезные заторы.

Лондонская полиция написала на своей странице в "Твиттере", что движение по мосту мост приостановлено из-за "технической неисправности", и рекомендовала выбирать пути объезда.

Аналогичный инцидент произошел в августе 2020 года. Тогда специалистам потребовалось более полутора часов, чтобы решить проблему.

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