В телецентр Би-би-си в Лондоне пытались прорваться противники

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа активистов, выступающих против использования паспортов иммунитета и вакцинации несовершеннолетних от COVID-19, попыталась в понедельник прорваться в телецентр вещательной корпорации Би-би-си в районе Уайт-сити в западной части Лондона. Как говорится в сообщении Скотленд-ярда, к настоящему моменту демонстранты покинули примыкающую к телецентру территорию, направились в центр города и начинают расходиться.



"Участники акции протеста, ранее собравшиеся в районе Уайт-сити, прошли через западную часть Лондона и сейчас находятся у Мраморной арки [рядом с Гайд-парком]. В этом районе может быть затруднено движение транспорта. Задержаний не проводилось, однако сотрудники полиции продолжают следить за ситуацией", - говорится в сообщении, размещенном на странице столичной полиции в "Твиттере".



Чуть позже в правоохранительных органах проинформировали, что "часть демонстрантов к настоящему моменту разошлась". Небольшая группа активистов по-прежнему находится в центре города на улице Портленд-плейс, где расположена штаб-квартира Би-би-си. В вещательной корпорации сохраняют молчание, заявляя лишь, что Би-би-си не комментирует вопросы, связанные с безопасностью ее сотрудников.



