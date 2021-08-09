В телецентр Би-би-си в Лондоне пытались прорваться противники
22:10 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Участники акции протеста, ранее собравшиеся в районе Уайт-сити, прошли через западную часть Лондона и сейчас находятся у Мраморной арки [рядом с Гайд-парком]. В этом районе может быть затруднено движение транспорта. Задержаний не проводилось, однако сотрудники полиции продолжают следить за ситуацией", - говорится в сообщении, размещенном на странице столичной полиции в "Твиттере".
Чуть позже в правоохранительных органах проинформировали, что "часть демонстрантов к настоящему моменту разошлась". Небольшая группа активистов по-прежнему находится в центре города на улице Портленд-плейс, где расположена штаб-квартира Би-би-си. В вещательной корпорации сохраняют молчание, заявляя лишь, что Би-би-си не комментирует вопросы, связанные с безопасностью ее сотрудников.
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