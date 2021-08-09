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В Нидерландах все желающие смогут получить по два теста на коронавирус бесплатно

22:20 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все домохозяйства в Нидерландах смогут бесплатно получить по два теста на коронавирус. Об этом объявил на пресс-конференции в понедельник исполняющий обязанности вице-премьера, министра здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Хуго де Йонге.

По его словам, все 8 млн домохозяйств получат в этом месяце письма с соответствующей инструкцией. Таким образом голландские власти хотят подтолкнуть людей к самостоятельному тестированию после отпуска, перед возвращением на работу или началом учебы. "Надеюсь, что многие люди воспользуются это возможностью и проверятся на наличие коронавируса, - подчеркнул де Йонге. - Тестируясь, мы сокращаем возможность передачи коронавируса членам семьи, коллегам, сокурсникам, одноклассникам и тем самым предотвращаем возникновение кластеров".

Кроме того, власти будут выдавать по одному бесплатному тесту на коронавирус всем возвращающимся в Нидерланды туристам во всех пяти аэропортах страны. Тесты также будут бесплатно раздаваться в учебных заведениях и семьям с низким доходом. В случае положительного результата людям рекомендуется сдать повторный тест в созданных по всей стране центрах тестирования и вакцинации.

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