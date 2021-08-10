На фоне соцвыплат объем покупок школьных товаров вырос в 1,5 раза в августе

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне в первую неделю августа в 1,5 раза относительно 2020 года увеличили объем покупок товаров для школы на фоне единовременных выплат на детей школьного возраста, стартовавших 2 августа. Об этом говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД" (имеется в распоряжении ТАСС).



Аналитики сравнили продажи школьных товаров в России с 1 по 7 августа в 2021 и 2020 годах. "Средний чек расходов на школьный набор в начале августа составил 13 329 рублей, что на 3% выше, чем в июле и на 16% выше уровня прошлого года. При этом объем продаж в натуральном выражении (в штуках) вырос в сравнении год к году на 61%", - говорится в исследовании.



Президент России Владимир Путин в июле подписал указ, согласно которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. Эксперты "Чек индекса" указали, что полученные единовременные социальные выплаты на детей школьного возраста родители оперативно направили на приобретение товаров к школе. Прежде всего на канцелярию и школьную форму, сообщается в исследовании. "Благодаря мерам господдержки весомая доля школьных покупок была совершена уже в начале августа", - отметили эксперты.



Объем интернет-покупок школьных товаров вырос за год почти в 3 раза (на 193%), достигнув доли в 11% от общего объема всех школьных покупок.



