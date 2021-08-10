В первую неделю действия санпропусков власти Франции воздержатся от наказания нарушителей
08:30 10.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На этой неделе мы отдаем приоритет гибкости, - пояснила журналистам государственный секретарь в министерстве образования Натали Элима. - Пользователи должны привыкнуть к пропуску, а власти - к осуществлению контроля". Госсекретарь добавила, что политики слышат "голоса сомнения", но уверены в правильности принятых ими решений. "У санитарного пропуска лишь одна цель - гарантировать здоровье французов", - заверила она.
Хотя официально новые правила вступили в силу 9 августа, всю первую неделю власти планируют воздерживаться от наказаний возможных нарушений, чтобы дать время согражданам привыкнуть к жизни по санитарному пропуску. Роль такого документа выполняют в стране сертификат о вакцинации двумя дозами препаратов, разрешенных в Европейском союзе, свидетельство о перенесенной инфекции или же справка об отрицательном результате теста на коронавирус, действующая в течение 72 часов.
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