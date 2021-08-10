Для волонтеров, работающих в районе ЧС, появится национальный стандарт
09:10 10.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сейчас первая редакция проекта национального стандарта по участию неорганизованных добровольцев в реагировании на чрезвычайные ситуации проходит обсуждение", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Необходимость разработки данного стандарта связана с тем, что при возникновении чрезвычайной ситуации в зоне бедствия с первых часов в оказании помощи пострадавшим участвуют добровольцы из числа местных жителей.
"В процессе реагирования на ЧС, как правило, дополнительно прибывают добровольцы и из других регионов. Новый стандарт позволит не только обеспечить безопасность добровольцев, но и эффективно использовать их труд, если заранее планировать участие этой группы населения в работах на месте ЧС", - отмечается в сообщении.
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