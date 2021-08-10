У границы с Афганистаном завершены учения РФ, Таджикистана и Узбекистана - командующий ЦВО

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместные учения с участием 2,5 тыс. военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном завершены. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.



"Мы завершаем совместные учения вооруженных сил Таджикистана, Узбекистана и Российской Федерации. Впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно- огневых комплексов и десантов на основе полученного опыта в Сирийской арабской республике", - сказал Лапин.



Он отметил, что учения проводились на фоне обострения обстановки в Афганистане и угрозы проникновения радикальных террористических групп в приграничные страны Центральноазиатского региона. "Уверен, что будущие совместные действия позволят укрепить боевое содружество, обезопасить наши страны от боевой агрессии", - добавил командующий войсками ЦВО.



Министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо в свою очередь сказал, что такие антитеррористические учения прошли впервые в истории военного сотрудничества трех стран. "За последние несколько лет отмечается перенос напряженности с территории стран Ближнего Востока в Афганистан. Анализ процессов, происходящих в последние годы, показывает, что ситуация в нашем регионе будет зависеть от развития событий в политической обстановке в этой стране", - уточнил он.





