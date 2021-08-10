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По делу об отравлении детей задержан директор вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер

10:10 10.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи задержали директора, повара и официанта вагона-ресторана поезда Мурманск - Адлер в рамках расследования уголовного дела о пищевом отравлении 91 ребенка. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ задержаны директор вагона-ресторана пассажирского поезда Мурманск - Адлер, повар и официант. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей") и ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно- эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей")", - сообщила Марковская.

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