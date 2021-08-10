По делу об отравлении детей задержан директор вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер
10:10 10.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Первым отделом по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ задержаны директор вагона-ресторана пассажирского поезда Мурманск - Адлер, повар и официант. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей") и ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно- эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей")", - сообщила Марковская.
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