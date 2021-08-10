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В Москву и Подмосковье во вторник придут летние ливни и грозы - "Фобос"

10:20 10.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кратковременные летние ливни и грозы придут в Москву и Подмосковье во второй половине дня вторника. Такой характер погоды сохранится до конца рабочей недели, сообщил ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Столичный регион сегодня окажется в теплом секторе циклона, а ближе к вечеру скажется приближение холодного атмосферного фронта, поэтому во второй половине дня будет облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди ливневого характера, возможны грозы", - рассказал он.

Леус отметил, что дожди не будут обложными, а будут носить летний характер. Такой характер погоды сохранится до конца рабочей недели.

"Они не будут обложными и сплошными, дожди будут носить такой летний характер кратковременных дождей. <...> Такая ситуация в столице сохранится на ближайшие два-три дня, если вторник не считать", - сказал метеоролог.

Температурный фон в Москве прогнозируется на уровне 27-29 градусов тепла во вторник, по области - 25-30 градусов. "Это максимальная температура, которая будет на термометрах до подхода холодного фронта", - отметил Леус.

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