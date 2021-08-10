Из-за ухудшения ситуации полностью приостановлено торговля между Ираном и Афганистаном
11:10 10.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Столкновения и проблемы, вызванные конфронтацией между движением "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) и правительственными силами, а также вчерашние бомбардировки США в этой стране стали причиной полного прекращения торговли и закрытия границ", - цитирует представителя агентство ИЛНА.
По словам Салими, "торговые риски в этих условиях очень большие, и иранские продавцы, а также покупатели внутри Афганистана не готовы брать их на себя". "Непонятно, достигнет ли груз получателя или нет, когда он отправляется в Афганистан. При этом эти грузы не застрахованы, и все это сильно увеличивает риски", - сказал он.
Глава ирано-афганской торговой палаты добавил, что "все стороны ждут улучшения ситуации в Афганистане и нужно дождаться, когда ситуация прояснится". "В то же время невозможно предсказать, когда торговля возобновиться, поскольку этот вопрос зависит от внутренней ситуации в Афганистане", - отметил Салими.
6 августа Тегеран закрыл КПП "Милак" на границе с Афганистаном в расположенной на юге Ирана провинции Систан и Белуджистан в связи с обострением ситуации в соседнем государстве.
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