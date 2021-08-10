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В ближайшие 10 лет главным вызовом будут климатические изменения - Чубайс

11:20 10.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изменения климата станут главным вызовом на ближайшее десятилетие. Об этом написал во вторник в своем аккаунте в "Фейсбуке" специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

В докладе, обнародованном в понедельник в Женеве Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая является структурой ООН, подчеркивается, что увеличение объема парниковых газов в атмосфере "однозначно вызвано человеческой деятельностью". В 2019 году концентрация углекислого газа была самой высокой по меньшей мере за последние 2 млн лет.

"Вот уже несколько лет климатические прогнозы становятся все более мрачными. Но даже на этом фоне новый доклад ООН выглядит совсем пугающим. <…> Единственная хорошая новость - это то, что правительство (правительство РФ - прим. ТАСС) впервые серьезно начало готовить страну к этому вызову, который, по моему убеждению, будет для нас самым главным уже в ближайшие 10 лет", - написал Чубайс.

Климат претерпевает ускоренные изменения, каких не было сотни тысяч лет, отметил он. Часть из них уже необратима, а вина человека - безоговорочна. Самая плохая новость в том, что даже самые оптимистичные прогнозы не укладываются в цели Парижского соглашения по климату - планета нагревается быстрее, а главное прямое последствие - форсированный отказ крупнейших экономик от нефтегазового топлива, заключил Чубайс.

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