Собянин, Шойгу и Лавров открыли федеральный общественный штаб ЕР в Москве

11:10

Член бюро высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин и возглавившие федеральный список партии на предстоящих выборах депутатов Госдумы восьмого созыва министр обороны РФ, член бюро высшего совета партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сопредседатель Центрального Штаба ОНФ, член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, врач анестезиолог-реаниматолог, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» Денис Проценко, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова открыли федеральный штаб общественной поддержки «Единой России».

Каждый из кандидатов, выступая с приветственной речью, затронул темы, ставшие основой их предвыборной программы.

Сергей Собянин, говоря о предстоящих выборах в Госдуму заявил, что основной целью ЕР на предстоящих выборах является не “борьба за медали” а работа на результат: «Единая Россия» чем отличается от ее оппонентов, что ведет агитацию и эту борьбу буквально на следующий день после прошедших выборов - наша партия агитирует не словами, а делами, конкретными делами и конкретными результатами, и это чрезвычайно сложно. Чрезвычайно сложно не обещаниями, а реальными делами агитировать и побеждать»

Затрагивая реализацию новых программ развития он особо подчеркнул заинтересованность “Единой России” в улучшении качества жизни населения страны, ее ответственность за принятые на себя задачи. «Единая Россия» не отказывается от ответственности за эти проблемы, берет их на себя, побеждает, каких бы трудностей не было. Я уверен, что у нас будет сильная страна, сильный президент. Наша партия должна победить», — добавил Собянин.

Сергей Шойгу заострил внимание на количестве проектов партии, по его словам, сделано очень многое, но перед "Единой Россией" стоит задача гораздо более масштабная - воплотить в жизнь все задуманное, а это, по словам министра обороны, огромная ответственность. «Надо внедрять все новые и новые проекты, которые послужат на благо нашей страны: будь то здравоохранение, образование, будь то развитие транспортной системы страны», — подчеркнул он.

Сергей Лавров в своем вступительном слове осветил проблемы внешнеполитические. По его словам, достигнутые в настоящее время успехи во внешней политике связаны с тесным взаимодействием с общественностью, также им была затронута тема дипломатии. Министр иностранных дел рассказал о методах негосударственной дипломатии: «Есть дипломатия научная, есть дипломатия молодежная, студенческая. <…> И особо хочу отметить роль волонтерского движения в продвижении идеалов нашей внешней политики методами народной дипломатии. Вы делаете великое дело», — добавил Лавров.

Елена Шмелева, рассказала о создании платформы экспертных консультаций, связанных с развитием сферы образования, которая планируется на базе ОНФ. Она поблагодарила партию ЕР за саму возможность организации подобного проекта и подчеркнула эффективность создаваемого инструмента и его своевременность. Также она рассказала о предложениях, поступивших во время посещения регионов, о необходимости расширения образовательной инфраструктуры, обеспечения доступа к дополнительному образованию и уменьшению нагрузки на учащихся и преподавательский состав.

Денис Порценко, обсуждая темы здравоохранения, отметил необходимость больших изменений в медицинской сфере, по его словам, уже был проведен ряд медицинских конференций на площадке «Единой России», высказанные в их ходе предложения лягут в основу народной программы партии.

«Нам предстоит достаточно большая кропотливая работа. Мы ее начали. Мы за это время провели серию онлайн-конференций с обсуждением с коллегами проблем в различных регионах. <…> Я признателен площадке «Единой России», которая позволяет проводить консилиумы, собирать мнения, и все эти мнения лягут в основу народную программы, в раздел здравоохранения, которую формирует «Единая Россия», — сказал главный врач Коммунарки.

Анна Кузнецова в своем выступлении подчеркнула необходимость продолжения работы по защите семьи и детства, на данный момент, по ее мнению, нужно сотрудничать и оказывать помощь общественным организациям. «Я считаю, что некоторые общественные организации опережают время, и их решения ложатся в основу больших государственных программ. Я видела сама это не раз», — сказала Кузнецова.

На открытии также были вручены удостоверения знаковым доверенным лицам штаба общественной поддержки партии.