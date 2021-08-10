Мосгоризбирком рекомендовал не проводить развлекательные мероприятия вблизи избирательных участков
11:38 10.08.2021
«В условиях пандемии наша главная задача – обеспечить безопасность каждого избирателя. Процесс голосования в дни сентябрьских выборов должен быть максимально лаконичным. И если на самих избирательных участках мы можем без труда проконтролировать соблюдение санитарных требований, то массовые мероприятия возле участков значительно усложняют эту задачу», – пояснил заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут.
Напомним, в Москве будут открыты около 3,6 тыс. избирательных участков, на каждом будет создан запас средств индивидуальной защиты – масок, перчаток и санитайзеров. Кроме того, для обеспечения равного доступа к процедуре выборов и обеспечения безопасности избирателей будет доступно дистанционное электронное голосование. Для предотвращения распространения коронавируса строгие требования распространяются на агитационные кубы: они могут быть установлены только при соблюдении санитарных норм, находиться внутри может только один человек и обязательно в маске.
НОВОСТИ
- 12:20 10.08.2021
- По случаю 30-летия независимости страны на Украине выпущена монета
- 12:10 10.08.2021
- В ходе проверок за 1,5 года Росприроднадзор наложил штрафов почти на 1 млрд рублей
- 11:20 10.08.2021
- В ближайшие 10 лет главным вызовом будут климатические изменения - Чубайс
- 11:10 10.08.2021
- Собянин, Шойгу и Лавров открыли федеральный общественный штаб ЕР в Москве
- 11:10 10.08.2021
- Из-за ухудшения ситуации полностью приостановлено торговля между Ираном и Афганистаном
- 10:20 10.08.2021
- В Москву и Подмосковье во вторник придут летние ливни и грозы - "Фобос"
- 10:10 10.08.2021
- По делу об отравлении детей задержан директор вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер
- 09:20 10.08.2021
- У границы с Афганистаном завершены учения РФ, Таджикистана и Узбекистана - командующий ЦВО
- 09:10 10.08.2021
- Для волонтеров, работающих в районе ЧС, появится национальный стандарт
- 08:30 10.08.2021
- В первую неделю действия санпропусков власти Франции воздержатся от наказания нарушителей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать