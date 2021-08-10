Мосгоризбирком рекомендовал не проводить развлекательные мероприятия вблизи избирательных участков

11:38

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) рекомендовала во время сентябрьских выборов максимально сократить развлекательные и другие мероприятия вблизи от участков для голосования. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности здоровья граждан.

«В условиях пандемии наша главная задача – обеспечить безопасность каждого избирателя. Процесс голосования в дни сентябрьских выборов должен быть максимально лаконичным. И если на самих избирательных участках мы можем без труда проконтролировать соблюдение санитарных требований, то массовые мероприятия возле участков значительно усложняют эту задачу», – пояснил заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут.

Напомним, в Москве будут открыты около 3,6 тыс. избирательных участков, на каждом будет создан запас средств индивидуальной защиты – масок, перчаток и санитайзеров. Кроме того, для обеспечения равного доступа к процедуре выборов и обеспечения безопасности избирателей будет доступно дистанционное электронное голосование. Для предотвращения распространения коронавируса строгие требования распространяются на агитационные кубы: они могут быть установлены только при соблюдении санитарных норм, находиться внутри может только один человек и обязательно в маске.

