0
0
31
НОВОСТИ

В ходе проверок за 1,5 года Росприроднадзор наложил штрафов почти на 1 млрд рублей

12:10 10.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росприроднадзор выявил более 20 тысяч нарушений в России в ходе проверок за полтора года. Сумма наложенных штрафов составила почти 1 млрд рублей, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко во вторник.

"Росприроднадзор за полтора года провел почти 10 тысяч плановых и внеплановых проверок. По итогам выявлено более 20 тысяч нарушений, а общая сумма наложенных штрафов составила почти миллиард рублей", - сказала она на коллегии Росприроднадзора.

Абрамченко отметила, что беспрецедентный штраф в связи с аварией в Норильске доказывает готовность Росприроднадзора реагировать на нарушения должным образом. "Это судебное решение прямое доказательство тому, что ни одно нарушение в сфере экологии не останется без должного реагирования", - отметила она.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 10.08.2021
По случаю 30-летия независимости страны на Украине выпущена монета
0
79
11:38 10.08.2021
Мосгоризбирком рекомендовал не проводить развлекательные мероприятия вблизи избирательных участков
0
148
11:20 10.08.2021
В ближайшие 10 лет главным вызовом будут климатические изменения - Чубайс
0
192
11:10 10.08.2021
Собянин, Шойгу и Лавров открыли федеральный общественный штаб ЕР в Москве
0
188
11:10 10.08.2021
Из-за ухудшения ситуации полностью приостановлено торговля между Ираном и Афганистаном
0
178
10:20 10.08.2021
В Москву и Подмосковье во вторник придут летние ливни и грозы - "Фобос"
0
212
10:10 10.08.2021
По делу об отравлении детей задержан директор вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер
0
266
09:20 10.08.2021
У границы с Афганистаном завершены учения РФ, Таджикистана и Узбекистана - командующий ЦВО
0
295
09:10 10.08.2021
Для волонтеров, работающих в районе ЧС, появится национальный стандарт
0
287
08:30 10.08.2021
В первую неделю действия санпропусков власти Франции воздержатся от наказания нарушителей
0
344

Возврат к списку