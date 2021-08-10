В ходе проверок за 1,5 года Росприроднадзор наложил штрафов почти на 1 млрд рублей

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росприроднадзор выявил более 20 тысяч нарушений в России в ходе проверок за полтора года. Сумма наложенных штрафов составила почти 1 млрд рублей, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко во вторник.



"Росприроднадзор за полтора года провел почти 10 тысяч плановых и внеплановых проверок. По итогам выявлено более 20 тысяч нарушений, а общая сумма наложенных штрафов составила почти миллиард рублей", - сказала она на коллегии Росприроднадзора.



Абрамченко отметила, что беспрецедентный штраф в связи с аварией в Норильске доказывает готовность Росприроднадзора реагировать на нарушения должным образом. "Это судебное решение прямое доказательство тому, что ни одно нарушение в сфере экологии не останется без должного реагирования", - отметила она.



В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.



