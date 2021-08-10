В ходе проверок за 1,5 года Росприроднадзор наложил штрафов почти на 1 млрд рублей
12:10 10.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Росприроднадзор за полтора года провел почти 10 тысяч плановых и внеплановых проверок. По итогам выявлено более 20 тысяч нарушений, а общая сумма наложенных штрафов составила почти миллиард рублей", - сказала она на коллегии Росприроднадзора.
Абрамченко отметила, что беспрецедентный штраф в связи с аварией в Норильске доказывает готовность Росприроднадзора реагировать на нарушения должным образом. "Это судебное решение прямое доказательство тому, что ни одно нарушение в сфере экологии не останется без должного реагирования", - отметила она.
В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.
НОВОСТИ
- 12:20 10.08.2021
- По случаю 30-летия независимости страны на Украине выпущена монета
- 11:38 10.08.2021
- Мосгоризбирком рекомендовал не проводить развлекательные мероприятия вблизи избирательных участков
- 11:20 10.08.2021
- В ближайшие 10 лет главным вызовом будут климатические изменения - Чубайс
- 11:10 10.08.2021
- Собянин, Шойгу и Лавров открыли федеральный общественный штаб ЕР в Москве
- 11:10 10.08.2021
- Из-за ухудшения ситуации полностью приостановлено торговля между Ираном и Афганистаном
- 10:20 10.08.2021
- В Москву и Подмосковье во вторник придут летние ливни и грозы - "Фобос"
- 10:10 10.08.2021
- По делу об отравлении детей задержан директор вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер
- 09:20 10.08.2021
- У границы с Афганистаном завершены учения РФ, Таджикистана и Узбекистана - командующий ЦВО
- 09:10 10.08.2021
- Для волонтеров, работающих в районе ЧС, появится национальный стандарт
- 08:30 10.08.2021
- В первую неделю действия санпропусков власти Франции воздержатся от наказания нарушителей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать