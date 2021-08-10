По случаю 30-летия независимости страны на Украине выпущена монета
12:20 10.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"(Монета) посвящена судьбоносному событию, которое произошло 30 лет назад, когда 24 августа 1991 года Верховная рада Украины приняла исторический документ - Акт провозглашения независимости Украины", - говорится в тексте.
На аверсе монеты изображены "бескрайние живописные поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты", а также малый государственный герб страны. На реверсе отчеканена цветная вышитая лента (с использованием термопечати). "Это символизирует код нации и напоминает ДНК, которая является материальным носителем генетической информации, то есть обеспечивает сохранение, передачу и воспроизведение информации", - пояснил НБУ.
Монета выпущена тиражом 35 тыс. экземпляров.
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