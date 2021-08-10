Около 30 самолетов и вертолетов получили ВКС РФ за полгода
14:10 10.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В интересах ВКС поставлены 2 новых и 3 отремонтированных самолета, 8 новых и 14 прошедших ремонт вертолетов", - сказал он.
По его словам, ВКС также получили 2 комплекса с беспилотными летательными аппаратами "Форпост-Р", 12 новых и 15 отремонтированных радиолокационных станций различного назначения, более 32 тысяч единиц авиационных средств поражения.
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