Около 30 самолетов и вертолетов получили ВКС РФ за полгода

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили от промышленности в первой половине 2021 года около 30 самолетов и вертолетов. Об этом сообщил во вторник в ходе единого дня приемки военной продукции заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.



"В интересах ВКС поставлены 2 новых и 3 отремонтированных самолета, 8 новых и 14 прошедших ремонт вертолетов", - сказал он.



По его словам, ВКС также получили 2 комплекса с беспилотными летательными аппаратами "Форпост-Р", 12 новых и 15 отремонтированных радиолокационных станций различного назначения, более 32 тысяч единиц авиационных средств поражения.



