Латвия на границе с Белоруссией ввела режим ЧС
15:47 10.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Латвии во вторник на заседании утвердило предложение министра внутренних дел Марии Голубевой ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов. Этот режим будет действовать до 10 ноября.
"Решение правительства о введении ЧС на границе Латвии принято. Усиление охраны границы произойдет незамедлительно", - сообщила в своем "Твиттере" глава МВД.
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