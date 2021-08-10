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НОВОСТИ

Латвия на границе с Белоруссией ввела режим ЧС

15:47 10.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Латвии во вторник на заседании утвердило предложение министра внутренних дел Марии Голубевой ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов. Этот режим будет действовать до 10 ноября.

"Решение правительства о введении ЧС на границе Латвии принято. Усиление охраны границы произойдет незамедлительно", - сообщила в своем "Твиттере" глава МВД.

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