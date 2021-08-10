Украина осталась недовольна недавними высказываниями Лукашенко

16:00 Источник: Интерфакс

Временный поверенный в делах Белоруссии на Украине Кирилл Камышев был вызван во вторник в МИД Украины в связи с рядом заявлений белорусского президента Александра Лукашенко, ему выражен протест.

В частности, белорусский дипломат получил предостережение в связи с высказываниями о Крыме. "Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права", - говорится в комментарии, обнародованном пресс-службой МИД Украины.

У белорусской стороны также было запрошено объяснение в связи с допуском на территорию Белоруссии прокуроров из Луганска для допроса Романа Протасевича. "В случае подтверждения это будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором этот факт категорически отрицался", - отметили в министерстве.