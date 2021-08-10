Общий госдолг всех стран скоро составит почти 100% мирового ВВП - МВФ

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общий суверенный государственный долг всех стран к концу нынешнего года приблизится к 99% мирового ВВП, бюджетный дефицит также достиг серьезного уровня. Об этом говорится в опубликованной во вторник совместной статье главного экономиста Международного валютного фонда Гиты Гопинат и директора департамента по бюджетным вопросам МВФ Витора Гаспара.

"В результате пандемии показатели [мирового] долга и дефицита резко возросли с уже беспрецедентно высоких уровней. Средний показатель общего дефицита бюджета по отношению к ВВП в 2021 году достиг 9,9% для стран с развитой экономикой, 7,1% для стран с формирующимся рынком и 5,2% для развивающихся стран с низким уровнем дохода. По прогнозам, к концу 2021 года глобальный государственный долг приблизится к 99% [мирового] ВВП", - считают авторы статьи.