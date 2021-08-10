Ирина Белых: Указ президента об учреждении наград – часть большой программы национального развития
17:29 10.08.2021
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Фото Сергея Николаева
Президентом РФ Владимиром Путиным подписан Указ об учреждении ордена «За заслуги в культуре и искусстве» и медали «За труды в культуре и искусстве». Орден будет вручаться создателям произведений искусства, получивших признание профессионалов и общественности, медалью же будут отмечены личные заслуги в развитии искусства и культуры в общественной жизни.
“Как куратор образовательно-культурологического проекта «Московский экскурсовод» считаю очень важным, что новой наградой будут отмечены те, кто внес большой вклад в развитие просветительской деятельности в области культуры и искусства, а также в патриотическое воспитание молодежи. Заслуги сотрудников музеев, педагогов, создателей познавательных проектов, которые системно занимаются популяризацией и продвижением российской культуры и искусства, обязательно должны быть отмечены на высшем государственном уровне. Это позволит поднять престиж многих профессий, повысить социальную значимость таких сфер деятельности как экскурсионная, музейная. И даст новый импульс развитию креативной индустрии в нашей стране” - рассказала парламентарий.
Сохранение культурного наследия нашей страны, по мнению Ирины Белых, важная часть программы, реализующейся на региональном и федеральном уровнях. Люди, которые занимаются сохранением культурных ценностей и создают произведения культуры и искусства, достойны самых высоких наград, - считает депутат Белых.
Напоминаем: Ирина Белых, депутат ГД, выступила с инициативой о создании в России единого интернет-портала великих соотечественников, ее предложение поддержано некоторыми общественными организациями.
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