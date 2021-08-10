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НОВОСТИ

Главы Совбезов РФ и Израиля провели переговоры в Москве

17:34 10.08.2021 Источник: НГ-Online

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев встретился в Москве с покидающим пост Председателя Совета по национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом. На встрече также присутствовал  вновь назначенный Председатель Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата., сообщается на сайте Совета безопасности РФ.

Николай Патрушев поблагодарил Меира Бен-Шаббата за совместное плодотворное сотрудничество по важнейшим проблемам международной и региональной повестки дня. Поздравляя Эяля Хулату с назначением на должность руководителя Совета по национальной безопасности, Н.Патрушев выразил надежду на продолжение преемственности в российско-израильских контактах в области безопасности.

Стороны подтвердили намерение дальнейшего расширения российско-израильского взаимодействия,  подробно обсудили вопросы продолжения сотрудничества по линии советов безопасности и  спецслужб, уделив особое  внимание тематике противодействия международному терроризму. Кроме того, собеседники обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и  по урегулированию ряда региональных конфликтов.

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