Главы Совбезов РФ и Израиля провели переговоры в Москве
17:34 10.08.2021 Источник: НГ-Online
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев встретился в Москве с покидающим пост Председателя Совета по национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом. На встрече также присутствовал вновь назначенный Председатель Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата., сообщается на сайте Совета безопасности РФ.
Николай Патрушев поблагодарил Меира Бен-Шаббата за совместное плодотворное сотрудничество по важнейшим проблемам международной и региональной повестки дня. Поздравляя Эяля Хулату с назначением на должность руководителя Совета по национальной безопасности, Н.Патрушев выразил надежду на продолжение преемственности в российско-израильских контактах в области безопасности.
Стороны подтвердили намерение дальнейшего расширения российско-израильского взаимодействия, подробно обсудили вопросы продолжения сотрудничества по линии советов безопасности и спецслужб, уделив особое внимание тематике противодействия международному терроризму. Кроме того, собеседники обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и по урегулированию ряда региональных конфликтов.
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