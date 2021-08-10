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Тимофей Баженов предупредил о невозможности получить звонок из Центробанка

17:36 10.08.2021

Банк России не работает с физическими лицами, поэтому звонящие якобы оттуда – телефонные мошенники, заявил тележурналист Тимофей Баженов. Он подчеркнул, что между регулятором и гражданами не может быть прямого взаимодействия.

«Самое разумное, что вы можете сделать, если звонят мошенники – это при первых же подозрениях положить трубку. Подозрение должен вызывать сам факт того, что вам звонят из Центробанка. ЦБ не влияет на операционную деятельность банков, а значит, звонков от его сотрудников быть не может в принципе», – сообщил Баженов.

Он добавил, что также должно насторожить давление со стороны собеседника. «Если вы чувствуете, что у вас пытаются уговорами, а то и угрозами, выведать данные банковского счета или карты, будьте уверены это мошенники. Пообещайте перезвонить и уточните в банке, вправду ли вам звонили его сотрудники», – посоветовал тележурналист.

ЦБ России обнародовал информацию о серьезном росте финансовых потерь россиян в результате действий интернет-мошенников. Только за первые три месяца текущего года с банковских счетов наших сограждан они увели почти 3 млрд руб. – в 1,5 раза больше показателя прошлого года. Баженов уточнил, что наиболее уязвимыми перед киберпреступниками оказываются социально незащищенные россияне. От действий злоумышленников пострадали 40 тыс. пожилых людей, 3,3 тыс. несовершеннолетних и почти 1,5 тыс. россиян с инвалидностью первой и второй групп.

Баженов ранее призывал ужесточить наказание за преступления в сети. По мнению тележурналиста, ответственность за онлайн-аферы должна быть строже, если речь идет о пострадавших пенсионерах.

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