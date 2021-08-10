Промышленная палата предложила провести «Миллион призов» среди участников ДЭГ
17:47 10.08.2021
Программу «Миллион призов - #ВыбираемВместе» предложено провести среди граждан, принимающих участие в дистанционном голосовании Московской торгово-промышленной палатой(МТПП), о чем сообщается на официальном сайте МТПП.
Президент МТПП Владимир Платонов заявил, что акция «Миллион призов» призвана повысить интерес граждан к электронному дистанционному голосованию, которое пройдет в столице с 17 по 19 сентября 2021 года. Как сообщил представитель бизнес-сообщества, удалёнка будет способствовать сохранению здоровья граждан и работников, что, в свою очередь, позволит минимизировать ограничения, налагаемые на нормальную работу предприятий.
«Бизнес постепенно возвращается к доковидным темпам развития, в том числе, благодаря программе «Миллион призов». Однако сохраняются опасения новых ограничений, связанные с тем, что массовое голосование на участках может стать потенциальным источником распространения инфекции. Причем не только коронавируса, но и традиционных для осени гриппа и ОРВИ. Поэтому предприниматели хотят повысить интерес москвичей к электронному голосованию, которое полностью безопасно с точки зрения здоровья» - выразил мнение Владимир Платонов.
Всего в программе “Миллион призов” пожелали принять участие более 70 компаний, к традиционным партнерам в этом году присоединились представители автомобильной и строительной отраслей, предоставив в качестве призов легковые автомобили и квартиры.
Напоминаем: программа «Миллион призов» впервые была запущена перед общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ по инициативе предпринимательского сообщества. В целом сертификаты по ней получили более 2 млн москвичей.
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