Американцы, вероятно, не смогут полететь на Луну в 2024-м году
18:00 10.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высадка астронавтов на Луну в 2024 году в связи с задержками в разработке скафандров не представляется возможной. Об этом говорится в распространенном во вторник докладе генерального инспектора НАСА Пола Мартина.
"Учитывая ожидаемые задержки в разработке скафандров, высадка на Луну в конце 2024 года, как планирует в настоящее время НАСА, не представляется возможной", - отметил Мартин, который осуществляет надзор за деятельностью НАСА.
НОВОСТИ
- 18:58 10.08.2021
- Крупный бизнес выступил за саморегулирование экосистем
- 18:18 10.08.2021
- Депутат Госдумы Александр Якубовский указал ЦБ на нарушения банками закона о потребительских кредитах
- 17:47 10.08.2021
- Промышленная палата предложила провести «Миллион призов» среди участников ДЭГ
- 17:36 10.08.2021
- Тимофей Баженов предупредил о невозможности получить звонок из Центробанка
- 17:34 10.08.2021
- Главы Совбезов РФ и Израиля провели переговоры в Москве
- 17:29 10.08.2021
- Ирина Белых: Указ президента об учреждении наград – часть большой программы национального развития
- 17:10 10.08.2021
- Общий госдолг всех стран скоро составит почти 100% мирового ВВП - МВФ
- 16:00 10.08.2021
- Украина осталась недовольна недавними высказываниями Лукашенко
- 15:47 10.08.2021
- Латвия на границе с Белоруссией ввела режим ЧС
- 14:20 10.08.2021
- Несмотря на наступление талибов, ряд стран ЕС против запрета на высылку мигрантов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать