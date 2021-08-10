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НОВОСТИ

Американцы, вероятно, не смогут полететь на Луну в 2024-м году

18:00 10.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высадка астронавтов на Луну в 2024 году в связи с задержками в разработке скафандров не представляется возможной. Об этом говорится в распространенном во вторник докладе генерального инспектора НАСА Пола Мартина.

"Учитывая ожидаемые задержки в разработке скафандров, высадка на Луну в конце 2024 года, как планирует в настоящее время НАСА, не представляется возможной", - отметил Мартин, который осуществляет надзор за деятельностью НАСА.

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