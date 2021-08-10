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Депутат Госдумы Александр Якубовский указал ЦБ на нарушения банками закона о потребительских кредитах

18:18 10.08.2021

Депутат Государственной думы Александр Якубовский направил письмо председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной, в котором сообщил о нарушениях некоторыми кредитными организациями закона «О потребительском кредите» и установленных ЦБ правил регулирования расчета полной стоимости кредита (ПСК) по кредитным картам. Парламентарий предлагает провести проверку и детальный анализ отчетов банков о потребительском кредитовании и принять меры по отношению ко всем нарушителям.

«Уже не первое сообщение получаю о мошенничестве со стороны банков, которые как могут пытаются обойти закон о предельной полной стоимости кредита и продолжают вводить в заблуждение доверчивых клиентов, – написал Якубовский в Telegram. – Как это работает? Очень просто. Выдаешь кредитную карту гражданину, в кредитном договоре к которой пишешь – полная стоимость кредита – … процентов. Четко, как установлено законом, в прямоугольнике и разборчивым шрифтом. Только вот считаешь эту стоимость от ставки в 22% при безналичной оплате данной картой. А если человек снимает наличные, то тут его ждет уже неприятный сюрприз. В виде, например, 49%. Меняется ли при этом полная стоимость кредита? Очевидно, что да. А еще выводят за стоимость, например, комиссию за годовое обслуживание, размером с содержание бухгалтера на аутсорсе».

«А еще можешь приложить к основному договору с заявленной процентной ставкой дополнительный, где прописать все эти ростовщические и грабительские проценты, – добавил депутат. – Все эти манипуляции не только, на мой взгляд, нарушают закон о предельной стоимости кредита, но и, что самое важное, приносят ощутимые финансовые потери гражданам».

«Мы провели анализ. Грешат этим немало кредитных организаций. А кто-то вообще не считает нужным скрывать нарушение закона и в прямую превышают установленную ЦБ предельную стоимость кредита. Направил запрос в адрес председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной», – сообщил Якубовский.

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