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Система электронного голосования позволит москвичам сделать выбор безопасно — академик Румянцев

19:15 10.08.2021

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Фото из личного архива А. Румянцева
Дистанционное электронное голосование позволит максимально обезопасить людей в условиях пандемии коронавируса - уверен Александр Румянцев, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева.

«Как врач я хорошо знаю, что любое нахождение большого количества людей в замкнутом пространстве — школе, поликлинике, больнице, общественном транспорте — значительно увеличивает риск распространения различных инфекционных заболеваний. Сейчас, когда коллективный иммунитет к COVID-19 еще не сформировался, не стоит подвергать себя повышенной опасности. Особенно это касается людей старшего поколения», — подчеркивает академик Румянцев.

Он считает проведение электронного голосования наиболее безопасной возможностью избирателей отдать свой голос, особенно актуальный для групп повышенного риска - пожилых граждан, а также граждан, находящихся в карантине или на самоизоляции. Также он напомнил, что близится сезон респираторных заболеваний, использование одноразовых масок и других мер защиты не гарантирует стопроцентную защиту, по этому, по мнению эксперта, гораздо удобнее воспользоваться надежной системой электронного голосования.

Систему дистанционного электронного голосования на предстоящий выборах в Государственную думу РФ, которые буду проходить с 17 по 19 сентября 2021 г. в качестве удобного и безопасного способа поддержали не только медики, но и социальные работники, а также представители старшего поколения.

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