Военные учения у границ Афганистана будут продолжены - Шойгу
19:20 10.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совместные учения с союзниками у границ Афганистана будут проводиться военным ведомством РФ на регулярной основе. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергея Шойгу, комментируя ситуацию в Афганистане по просьбе участников всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
Он отметил, что российская армия провела у границ с исламской республикой два совместных учения: одно - с Узбекистаном, второе - при участии Таджикистана и Узбекистана. "Учения прошли на самом высоком уровне, и мы будем продолжать проводить такие учения", - подчеркнул Шойгу, слова которого приводит пресс-служба Росмолодежи.
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