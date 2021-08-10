Военные учения у границ Афганистана будут продолжены - Шойгу

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместные учения с союзниками у границ Афганистана будут проводиться военным ведомством РФ на регулярной основе. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергея Шойгу, комментируя ситуацию в Афганистане по просьбе участников всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

Он отметил, что российская армия провела у границ с исламской республикой два совместных учения: одно - с Узбекистаном, второе - при участии Таджикистана и Узбекистана. "Учения прошли на самом высоком уровне, и мы будем продолжать проводить такие учения", - подчеркнул Шойгу, слова которого приводит пресс-служба Росмолодежи.