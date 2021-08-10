Губернатор Нью-Йорка заявил, что уходит в отставку
19:40 10.08.2021 Источник: Интерфакс
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил, что через две недели уйдет в отставку на фоне обвинений в его сторону о сексуальных домогательствах, сообщает американское телевидение.
"В сложившихся обстоятельствах наилучший способ, которым я могу помочь, - это уйти в отставку", - заявил Куомо в обращении, которое транслировалось американскими телеканалами.Он уточнил, что уйдет в отставку через 14 дней.
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