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Михаил Барщевский: Программа «Миллион призов» актуальна и полезна людям

20:04 10.08.2021

Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский в интервью Агентству городских новостей “Москва”  заявил, что инициатива проведения среди участников дистанционного голосования программы "Миллион призов”,  выдвинутая Московской торгово-промышленной палатой, совершенно законна.

«Инициатива МТПП о проведении программы «Миллион призов» среди участников дистанционного электронного голосования абсолютно законна. Это не лотерея, потому что это все бесплатно, и это не попадает под закон о выборах, ведь это не агитация за какую-либо отдельную партию или человека. Это можно рассматривать как призыв пойти на выборы, но в этом нет ничего незаконного. На мой взгляд, это промоакция, партнеры программы будут что-то продавать со скидкой, но при этом привлекаются новые клиенты. Ничего плохого в этом я не вижу, все вполне законно», — пояснил Михаил Барщевский.

По мнению юриста,  программа «Миллион призов» будет полезна людям. “Это точно не навредит людям, и довольно полезная история в текущей ситуации. Это придает выборам некую азартную составляющую, увеличивает азарт. Это вещь неплохая”.

Также, он поделился собственным впечатлением, рассказав, что уже принимал участие в акции, и, хотя ничего не выиграл, остался доволен. 

Как сообщалось ранее, Московская торгово-промышленная палата выступила с инициативой проведения акции «Миллион призов - #ВыбираемВместе» среди участников дистанционного электронного голосования.

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