НАСА переоценивает бюджет, но от лунной программы не отказывается

20:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проводит оценку бюджета и графика своей лунной программы и предоставит обновленные данные по этому вопросу позднее в текущем году, установление постоянного присутствия на Луне остается приоритетом для ведомства. Об этом сообщила во вторник ТАСС официальный представитель НАСА Моника Уитт, комментируя выводы генерального инспектора ведомства о том, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году в связи, в частности, с задержками в разработке скафандров не представляется возможной.

"Отправка первой женщины и представителя цветного населения на поверхность Луны и установление долгосрочного присутствия на Луне в рамках [программы] Artemis ("Артемида" - прим. ТАСС) является приоритетом для НАСА. Ведомство оценивает текущий бюджет и график для миссий Artemis и предоставит обновленные данные позднее в этом году", - сказала она.