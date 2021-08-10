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ВОЗ высказалась по поводу необходимости "бустерных" прививок от COVID-19

20:50 10.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Научные данные о необходимости широкомасштабной бустерной вакцинации от коронавируса ограничены. Об этом заявила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), подчеркнув, что дополнительные прививки усугубят неравенство в доступе к иммунизации в мире.

Сторонники бустерных доз считают, что при помощи дополнительных прививок можно будет повысить защиту организма от коронавируса, ослабевающую по прошествии времени после первичной вакцинации. Однако в опубликованном в Женеве "промежуточном заявлении" ВОЗ указала, что "на настоящий момент сведения о какой-либо широкой необходимости применения бустерных доз остаются ограниченными и неубедительными". Кроме того, все еще имеется недостаточно данных, чтобы можно было говорить о "существенном снижении эффективности вакцин против какой- либо формы SARS-CoV-2 по прошествии шести месяцев после вакцинации".

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