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НОВОСТИ

Крупные торговые сети поддержали акцию "Миллион призов" среди участников онлайн-голосования

12:50 11.08.2021

10 августа 2021 года Московской торгово-промышленной палатой было выдвинуто предложение о проведении  среди москвичей, которые примут участие в голосовании на выборах в Государственную думу  онлайн,  акции «Миллион призов — #ВыбираемВместе».

Как говорит президент МТПП Владимир Платонов, цель акции - повышение интереса граждан к электронному удаленному голосованию для минимизации рисков введения новых ограничений в условиях пандемии коронавирусной инфекции и  из-за сезонных респираторных заболеваний.

По его мнению, рост темпов развития бизнеса стабилизируется, предприниматели заинтересованы в повышении интереса жителей столицы к электронному голосованию, абсолютно безопасному с точки зрения сохранения здоровья, в том числе и с помощью программы “Миллион призов”. Платонов считает, что “Миллион призов” является демонстрацией социальной ответственности бизнеса.

В акции принимают участие представители крупных сетей, некоторые из них приняли участие в “Миллион призов” в 2020 году, во время голосования по внесению правок в Конституцию.

«Мы участвовали до этого, и будем участвовать в этот раз. Мы ничего плохого не видим в этой акции, из-за этого и поддерживаем ее», — отметил начальник управления по внешним связям компании «Азбука Вкуса» Андрей Чурсин.

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