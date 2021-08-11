Крупные торговые сети поддержали акцию "Миллион призов" среди участников онлайн-голосования
12:50 11.08.2021
Как говорит президент МТПП Владимир Платонов, цель акции - повышение интереса граждан к электронному удаленному голосованию для минимизации рисков введения новых ограничений в условиях пандемии коронавирусной инфекции и из-за сезонных респираторных заболеваний.
По его мнению, рост темпов развития бизнеса стабилизируется, предприниматели заинтересованы в повышении интереса жителей столицы к электронному голосованию, абсолютно безопасному с точки зрения сохранения здоровья, в том числе и с помощью программы “Миллион призов”. Платонов считает, что “Миллион призов” является демонстрацией социальной ответственности бизнеса.
В акции принимают участие представители крупных сетей, некоторые из них приняли участие в “Миллион призов” в 2020 году, во время голосования по внесению правок в Конституцию.
«Мы участвовали до этого, и будем участвовать в этот раз. Мы ничего плохого не видим в этой акции, из-за этого и поддерживаем ее», — отметил начальник управления по внешним связям компании «Азбука Вкуса» Андрей Чурсин.
НОВОСТИ
- 12:30 11.08.2021
- О вакцинации 60% штата сообщили свыше 80% предпринимателей Москвы
- 12:20 11.08.2021
- На выборы в Госдуму зарегистрированы уже более 5,5 тыс. кандидатов - Памфилова
- 12:10 11.08.2021
- Для борьбы с агрессивным поведением в соцсети Instagram запустил ряд нововведений
- 11:20 11.08.2021
- Удобную таможенную систему поможет построить цифровизация - Мишустин
- 11:10 11.08.2021
- До 1 сентября Лукашенко представят проект изменений конституции Белоруссии
- 10:25 11.08.2021
- Участники полярных экспедиций проголосуют в сентябре онлайн
- 10:20 11.08.2021
- Нозальная версия "Спутник V" прошла доклинические испытания - Гинцбург
- 10:10 11.08.2021
- В Приангарье поступил первый транш в 1 млрд рублей на строительство Суворовского училища
- 09:20 11.08.2021
- Из-за дельта-штамма достижение коллективного иммунитета к COVID-19 невозможно - ученый
- 09:10 11.08.2021
- За нарушения авторских прав в Telegram заблокировали доступ к книгам Стивена Кинга
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать