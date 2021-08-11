Решается вопрос переселения в новые дома по программе реновации в районе Филевский парк - Евгений Попов
14:00 11.08.2021
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Фото: Игорь Дегтярев
«Сегодня собственное жилье выбирали люди, которые долгие годы жили в абсолютно неприемлемых условиях – в тесных, аварийных квартирах. Поэтому за них особенно радостно. Мы вместе с инициативной группой горожан приложили немало усилий, чтобы этого дня новоселам не пришлось ждать еще год или два, как им было обещано. Социальное благополучие людей – один из важных критериев качества жизни. Государство обязано создать условия для комфортной жизни своих граждан», — подчеркивает телеведущий “60 минут”.
По просьбе жителей Евгений Попов присоединился к решению проблемы в апреле, когда выяснилось, что жильцам аварийных домов по улицам Заречной, Новозаводской и Большой Филевской придется ждать новые квартиры еще год. Благодаря участию Евгения Попова, осветившего проблему на телевидении и в соцсетях, удалось собрать подписи против переноса сроков предоставления новой жилплощади. Далее последовало обращение в департамент градостроительной политики столицы с предложением переселить жильцов аварийного фонда по мере готовности квартир, не дожидаясь завершения отделочных работ во всем доме. Инициатива была поддержана и жителями и властями города.
“Уверен, что у этой истории будет хорошее завершение”, — рассказал Евгений Попов. – “С мая, когда началась выдача ордеров, уже 54 семьи получили новое жилье и начали переезд. Чиновники пообещали, что до конца года все жители ветхих домов, расположенных на этих улицах в районе Филевский парк, смогут стать владельцами современных и комфортных квартир”.
Напоминаем: по программе реновации построено 1,3 млн. кв.м. жилья, около 40 тыс. жителей начали переселение, всего планируется возвести 16,4 м. кв. для 1 млн. жителей столицы.
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